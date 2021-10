El govern de Calonge i Sant Antoni portarà demà a Ple el pressupost pel 2022, que és dels més alts de la història del municipi. El consistori l’ha situat a 27.730.500 euros, incrementant un 32% el d’aquest any. Per fer-hi front, el consistori augmentarà algunes taxes municipals: l’Impost de Béns Immobles (IBI), que s’apujarà un 2,20%; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que tornarà als valors de 2020 i, finalment, la taxa de recollida, transport i tractament d’escombraries, que patirà un increment del 2,92%.

L’objectiu d’aquest augment del pressupost és executar un conjunt d’inversions en tres eixos: sostenibilitat, transformació urbana i innovació. La partida per fer-ho es multiplica per onze, passant dels 600.000 euros d’enguany, als 6.689.000 euros de la proposta del govern per l’any vinent.

En sostenibilitat es vol traslladar la deixalleria de la rotonda d’accés a Calonge al Parc d’Activitats Econòmiques per 840.000 euros. I també es preveu substituir gairebé cinc mil làmpades de vapor de sodi per tecnologia led, en una inversió d’1.300.000 euros. Finalment, fer una aportació de 66.500 euros al Consorci de les Vies Verdes de Girona pel desenvolupament de la via verda que ha d’enllaçar Sant Antoni amb Platja d’Aro. I, en paral·lel, l’Ajuntament impulsarà el projecte per la cessió de tots els sostres d’edificis municipals per la instal·lació de plaques solars, amb un volum potencial per instal·lar-ne fins a 12.000 m².

En transformació urbana, es vol reurbanitzar la plaça de Catalunya de Sant Antoni i l’avinguda Costa Brava (1.100.000 euros) i un tram de l’Avinguda Catalunya (695.000 euros). També rehabilitar i museïtzar el castell (400.000 euros) per convertir-lo en el Centre d’Interpretació de les Gavarres, dignificar l’espai situat a tocar de la Sala Fontova (440.000 euros) i adquirir un edifici amb 21 pisos a l’avinguda de la Unió per destinar-lo a habitatge de lloguer per a joves (924.000 euros).

En innovació, es vol procedir a fer la rehabilitació i tecnificació del Cercle Calongí (245.000 euros) i adquirir diverses eines Smart City (100.000 euros) i nou programari (10.000 euros). En la mateixa línia, està previst instal·lar 300 càmeres i dispositius de monitoratge per millorar la gestió de la mobilitat, la seguretat i l’aparcament (95.000 euros). I, dins del mateix paquet, es vol invertir en edificis municipals i escolars per import de 150.000 euros.

La resta de l’import destinat a inversions, per valor de 290.000 euros, se centrarà en la reposició de les diferents àrees i unitats de l’Ajuntament, així com inversió en la xarxa de clavegueram i la xarxa d’aigua.