Els Mossos d’Esquadra de la Comissaria de La Bisbal d’Empordà han detingut a Palamós tres homes d’entre 27 i 43 anys, com a presumptes autors de dos robatoris. Els fets van passar dimecres passat, dia 20 d’octubre. Els detinguts haurien sostret productes d’un supermercat de Vall-llobrega i d’un altre establiment de La Bisbal d’Empordà per un valor de 890 euros totals.

Els tres homes van ser localitzats dins d’un cotxe, circulant direcció Palamós. Els Mossos els van interceptar al pàrquing d’un supermercat de Vall-llobrega. Allà també van poder recuperar els productes, que estaven guardats dins del maleter del cotxe amb bosses d’escombraries plenes de llaunes, preservatius, lubricants, dentífrics i raspalls de dents. Un botí que es va retornar als respectius establiments.

Els homes s’havien modificat les butxaques per poder ocultar el gènere i evitar ser detectats a l’hora de passar per caixa. Tenen múltiples antecedents per delictes similars i seran jutjats a La Bisbal.