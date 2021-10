La Policia Local de Palafrugell va detenir dues persones el passat dissabte dia 23 d’octubre, per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els fets es van originar arran d’un control policial a l’avinguda Espanya de Palafrugell, on el agents de la Policia Local van aturar un vehicle i van realitzar la identificació dels dos ocupants. Amb l’escorcoll del vehicle, es va detectar una capsa amb una bossa de plàstic amb una gran quantitat de marihuana, preparada per la venta i consum. Els arrestat van passar a disposició judicial.