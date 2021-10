L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar al Ple d’aquest dijous la petició d’un crèdit de 5 milions d’euros per a la construcció d’un aparcament que descongestioni les zones blaves. De fet, està previst fer-ne dos: un darrere l’estació d’autobusos per una inversió de 2,6 milions d’euros i un segon, que es farà més endavant, a la carretera de Tossa, per 3,5 milions d’euros.

El regidor d’Hisenda, Josep Melcior Muñoz, va explicar que tot i ser un import elevat «després d’anys de polítiques d’austeritat i retorn i d’eixugament de crèdits, l’endeutament municipal estava controlat, i demanar aquest import és assumible». I ho va justificar dient que el «retorn és garantit i suportable», perquè s’ha canviat la política respecte als aparcaments i la zona blava, municipalitzant-la. És a dir, l’Ajuntament assumirà la gestió d’aquest servei d’aparcament i de zona blava - a través d’una empresa especialitzada en aparcaments- i rebrà els ingressos que se’n generin. Segons fonts municipals, això permetrà recuperar la inversió i eixugar progressivament el crèdit.

L’objectiu és que aquest aparcament aglutini els cotxes que entrin a la ciutat i els connecti amb els atractius (el Museu Thyssen, el centre i la platja) descongestionant les zones blaves. Està previst que s’ofereixin diverses tarifes, bonificacions i trams horaris gratuïts per als residents de Sant Feliu de Guíxols, que encara s’estan estudiant i consultant amb els comerciants per arribar a un acord.

A banda, la nova construcció serà sostenible ambientalment. I és que està previst que la coberta de l’aparcament tindrà plaques fotovoltaiques solars, que captaran energia elèctrica per abastir tot el mateix aparcament, i pot proporcionar electricitat a la piscina municipal, al pavelló i l’estació d’autobusos o la pista de pàdel.

La proposta va rebre només els vots favorables de l’equip de govern. Jordi Lloveras, regidor de Guíxols des del Carrer-En Comú Podem, va argumentar el seu vot contrari dient que el seu grup no ha estat convocat a cap reunió per participar del projecte. Un projecte que els comuns critiquen que ja se’n va aprovar i adjudicar la 1a fase via Junta de Govern Local i sense debat en el Ple. Per aquest motiu, el grup municipal lamenta el que qualifica de «falta de diàleg per part del govern» a l’hora de decidir els projectes de ciutat i els acusa de fer-ho «en Junta de Govern Local i no en el Ple Municipal».

Els comuns també critiquen que encara hi ha masses interrogants pendents sobre el funcionament del pàrquing per donar suport a la petició d’un crèdit que «farà pujar la ràtio d’endeutament de l’ajuntament fins al 40%». En aquesta línia, és partidari de prendre «prudència financera» i ajustar el préstec al cost de les obres de la primera fase valorada en 2,6 milions d’euros.