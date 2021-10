Una sentència ha invalidat el tribunal que el 2020 havia de seleccionar tres arquitectes tècnics per l’ajuntament de Torroella de Montgrí. Un dels seleccionats va presentar un contenciós - administratiu després que fos declarat «no apte» de les pràctiques i ara, la jutge ha estimat part del recurs i ordena l’ajuntament que «nomeni un nou tribunal» perquè hi ha hagut «irregularitats». A banda, la jutgessa també diu que el demandant haurà de percebre les retribucions que no va rebre en ser cessat. Contra la resolució es pot presentar un recurs d’apel·lació. L’ajuntament de Torroella ahir va declinar fer cap tipus de declaració sobre la sentència.

L’objectiu de la demanda presentada per l’advocat, Eduard Caula de Lexduo Advocats era que es jutgés com s’havia resolt el procés durant les pràctiques que havia fet el seu client a l’ajuntament de Torroella. Un arquitecte que va presentar-se a un procés de selecció de tres arquitectes tècnics. Segons s’explica en la demanda i que transcriu la jutgessa a mode de resum aquest home va obtenir «la nota més alta de l’oposició» i el 2 de novembre de l’any passat va prendre possessió del seu càrrec.

Cessat per les pràctiques

A partir d’aquí, va començar unes pràctiques que havien de durar sis mesos. El 12 de maig però se’l va cessar i prèviament es va emetre un decret d’Alcaldia de Torroella on «s’accepta la proposta del tribunal qualificador i es confirma la declaració de no apte del procés (...) per no haver superat el període de pràctiques obligatori i eliminatori».

Arran de l’eliminació del procés de selecció, l’arquitecte va decidir presentar la demanda i va impugnar «el sistema d’assignació d’àrees i la valoració desproporcionada adoptada entre els aspirants». Entre els motius hi ha que es considera que és «nul de ple dret per la doble designació [de la mateixa persona] com a assessor i president del tribunal». Ja que aquest, que és el secretari municipal, és qui va emetre «l’informe parcial de 21 de desembre de 2020 en sentit desfavorable i això suposa una irregularitat invalidant que no pot ser subsanada». A banda, a la demanda com exposa la jutge també s’hi sosté que només «han valorat quatre mesos de pràctiques en comptes de sis i que l’assessora que ha emès l’informe parcial manca de capacitat per fer-lo». Per aquest motiu es demanava la «nul·litat o anul·lació de les resolucions impugnades i que es reconegui al recorrent el seu dret a ser nomenat coma funcionari de carrera amb plaça d’arquitecte tècnic i amb el dret de rebre les quantitats que no se li han abonat i les despeses».

Per la seva banda, l’ajuntament es defensa -com explica la jutge en aquest procés- dient que els aspirants havien de fer les pràctiques, que el «12 de novembre el secretari de la corporació i president del tribunal de qualificació també era cap de la unitat a la que pertanyia el recorrent mentre que la treballadora adscrita a la unitat, tenia com a missió el control dels treballs fets pels membres d’aquesta i de vetllar per un bon funcionament». També expliquen que es van fer dos informes, un del secretari i un de la treballadora adscrita i finalment, un de final on se’l declara no apte.

Defensa del consistori

La part demandada assegura que «no existeix causa de nul·litat» pels informes elaborats pel secretari municipal. A banda, s’hi destaca que un dels informes el va elaborar com a cap d’àrea i no com a assessor i que aquest informe va servir a la treballadora adscrita perquè «parlés amb el recorrent per tal que pogués corregir la seva forma d’actuar i que s’ha valorat tot el període de pràctiques i no només quatre mesos». Sobre la treballadora, la part demandada destaca que té la «capacitat suficient» per emetre els informes i que ha actuat com a cap de la unitat.

Irregularitats

Per la jutge en canvi es considera una irregularitat que el secretari municipal actués en «la seva doble condició de president tribunal i cap d’àrea unit a l’estreta col·laboració entre ell i la treballadora» ja que això ha fet que no només hagi «resultat afectada la imparcialitat d’ambdós sinó també la del mateix tribunal amb la conseqüent indefensió del recorrent».

Per aquest motiu, ordena a nomenar un nou tribunal que haurà de comptar amb un cap d’àrea, en cas que s’hagi d’abstenir de participar-hi la treballadora adscrita. El què no estima la jutgessa és que s’hagi de nomenar l’arquitecte com a funcionari de carrera com demanava. Finalment també demana a l’ajuntament que se li abonin les retribucions que va deixar de cobrar des que el van cessar.