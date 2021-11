El nou Pla per a la diversitat afectiva sexual i de gènere del Baix Empordà inclou actuacions adreçades a persones LGTBI que es desplegaran i s’executaran a la comarca en el període 2021-2024, a més contempla eixos com compromís institucional adreçat a l’Administració i altres adreçats a la ciutadania, com cultura, visibilitat i oci, vides lliure de LGTBIfòbies, coeducació, lleure i comunitat, dret a la salut, àmbit laboral, àmbit esportiu i diàleg intercultural i religiós.

El pla es presentarà el proper dia 4 de novembre a dos quarts de set de la tarda al Teatre el Mundial de la Bisbal d’Empordà. En la presentació del pla hi hauran entrevistes, art, música, performance, començant per una titulada «Oda a l’Insult», o exposicions.