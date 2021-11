Un incendi en una nau industrial d’una empresa dedicada l’assecament de cànem per a ús medicinal ha provocat l’alarma aquest dimarts a Verges, perquè les flames estaven a pocs metres d’una benzinera. El foc ha obligat a tallar la carretera C-31, primer en els dos sentits i després només en direcció cap a La Tallada i Verges.

Bombers va rebre l’avís de l’incendi a un quart i cinc minuts de cinc de la tarda i, passades les vuit del vespre, han aconseguit estabilitzar el foc treballant des de l’exterior perquè el primer pis de la nau havia col·lapsat i, sense llum de dia, no van poder accedir al seu interior. La part de l’edifici dedicada a l’assecament de cànnabis ha quedat totalment afectada pel foc que, però, no va cremar una segona part ocupada per una empresa de pintures.