L’Associació Stop Macro parc eòlic marí de la Costa Brava Nord (que aplega una quarantena d’entitats de diversos àmbits i 1.800 empreses), impulsa un seguit de trobades sectorials amb l’objectiu de donar a conèixer el seu posicionament en relació al macroprojecte i informar de les gestions que està duent a terme per aturar-lo.

La primera trobada s’ha dut a terme al Club Nàutic de l’Estartit i ha reunit una seixantena de persones que hi han assistit en representació del sector del càmping, els hotels, els apartaments turístics, la nàutica, el submarinisme, el golf, els ports, la restauració i el comerç. També hi han estat presents el president del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, Marc Casadellà; els alcaldes de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, i de Pals, Carles Pi; i el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà , Xavier Dilmé.

Estudi de l’Observatori del Paisatge

Durant la reunió, el vicepresident de l’Associació, Jordi Ponjoan, va exposar la gran preocupació de l’entitat per l’impacte que tindrà el macroprojecte en la biodiversitat de la zona, en l’economia de l’àrea afectada i en el paisatge, en un àmbit on el pes del turisme és cabdal. En aquest sentit, va reiterar la conveniència que l’Observatori del Paisatge de Catalunya, institució de referència internacional, elabori el més aviat possible un estudi imparcial de l’impacte paisagístic del macroparc eòlic marí. Des de l’Associació s’han fet arribar dues cartes formulant aquesta petició al vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, -amb còpia al Síndic de Greuges- perquè autoritzi l’estudi.

A més, durant la trobada, es va insistir en la necessitat d’apostar per un model de transició energètica descentralitzat, més just i realment sostenible, que aposti pels projectes petits a prop dels llocs de consum i gestionats per les empreses del territori i no per oligopolis que l’únic que volen és guanyar diners a costa de trinxar l’entorn i especular. “La petita i mitjana empresa necessita les subvencions i com a mínim exigim que no se subvencionin les grans corporacions”, va manifestar el vicepresident de l’Associació. L’entitat és plenament conscient del repte que es planteja amb el canvi climàtic però insisteix que cal abordar-lo d’un altra manera més respectuosa amb el medi ambient i tenint en compte les persones que viuen en els territoris.

Per altra bada, en la reunió es va informar de les al·legacions que s’han presentat des de l’Associació en relació al macroprojecte. En aquest sentit, es va explicar que l’entitat està preparada per a una possible aprovació, abans de finals d’any, dels Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM), -pas previ perquè pugui tirar endavant el macroparc eòlic marí- per part del Ministeri per a la Transició Ecològia que donaria pas a tots els projectes que puguin venir. Els POEM que estan pendent d’aprovació determinen com a ús prioritari per a l’energia eòlica el tram comprès entre el Cap de Creus, el Golf de Roses i la Badia de Pals.

La trobada va generar un gran debat entre els assitents que van manifestar la seva preocupació per l’impacte del macroparc eòlic marí projectat a la Costa Brava Nord i també per la manca d’informació en relació a les plataformes flotants que produeixen energia eòlica i per com es produiria el desmantellament de tota la infraestructura en el cas que acabés tirant endavant.

En les próximes setmanes es durà a terme una nova trobada adreçada al sector de la pagesia i la pesca; i una altra dirigida a l’àmbit de la cultura i de la protecció del medi ambient.