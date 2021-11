L’Ajuntament de Begur va aprovar aquest dimarts dia 2 de novembre, en sessió de ple extraordinària, el pressupost general de la corporació per a l’any 2022. Els comptes, que ascendeixen fins als 10.857.500 euros, van ser aprovats amb els vots a favor de Sempre-JxCAT, TxBE-TE i +BiE-UPMcat; els vots en contra d’ERC; i l’abstenció del PSC. La xifra per l'any que ve s'ha reduit respecte la d'aquest exercici, que era d'11.277.500 euros totals.

El regidor municipal d’Hisenda, Pere Feliu, va explicar que les principals línies d'actuació seran “l’atenció de les persones i la dinamització social, econòmica, turística i cultural de Begur" com a "màxima prioritat d’aquest ajuntament fins a la fi de la pandèmia". I va afegir: "Qualsevol partida pressupostària que requereixi ser modificada per a garantir aquest objectiu, l’adaptarem per a garantir que ningú quedi desatès”. En aquest sentit, s'han creat dues parties amb Càritas: una per reforçar l’acompanyament a la gent gran i l'altra per potenciar l’atenció als alumnes de primària i secundària del municipi.

En aquesta mateixa línia, l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, va explicar que “aquesta atenció prioritària als col·lectius més vulnerables anirà acompanyada d’una inversió en diferents actuacions arreu de la vila, que ens permetrà seguir fent una posta a punt dels nostres equipaments i encarar nous projectes”.

Reactivació de les activitats

En concret, l’Ajuntament de Begur fa també una aposta per dinamitzar l’activitat lúdica i cultural a la vila després de la pandèmia de Covid-19 i recuperar així l'afluència de visitants. Amb la relaxació progressiva de les restriccions i amb la millora de la situació sanitària, el gruix de les activitats es reprendran de nou al llarg dels pròxims mesos; i per tot plegat el consistori recuperarà les partides pressupostàries pre-pandèmia de les àrees de Cultura (100.000 €), Festes (60.000 €), Joventut (40.000 €) i Consell Municipal d’Esclanyà (45.000 €).

A més, aquest augment també respon a la voluntat de desplegar nous projectes des de les regidories de Cultura i Joventut. I finalment, també cal destacar que la partida pressupostària destinada a la Fira d’Indians (135.000 €) també s’ha adequat als nous canvis que s’introduiran en l’esdeveniment.

Inversions municipals

El consistori destinarà el curs vinent una partida de 551.200 € a realitzar diferents actuacions al municipi. Així, entre les principals inversions per al 2022 hi ha els projectes d’urbanització de la Casa de Campo (50.000 €), del Mas Prats (50.000 €) i del carrer Isabel de Villena (20.000 €), que ha de permetre dotar aquestes zones de nous serveis (clavegueram, voreres, enllumenat...); la modificació del Pla Parcial del sector S-18 (30.000 €), a l’entrada de Begur, on l’Ajuntament hi té previst actuar en dos equipaments: el camp de futbol i l’aparcament; un nou altell de la nau industrial de la deixalleria (90.000 €), que permetrà augmentar la capacitat d’emmagatzematge en una primera fase, i crear un vestidor i una zona de dutxes per a dones en un segona; nous vestidors per al camp de futbol municipal (76.200 €); o l’adquisició d’un finca a la zona del Mas d’en Pinc (50.000 €).

I també, fora ja del capítol d’inversions, cal destacar que es crea una partida d’honoraris per a la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) (100.000 €). L’objectiu és començar a treballar en la revisió del POUM existent i que Begur es doti d’un nou planejament pròximament.

Aposta pel medi natural

El pressupost municipal pel 2022 també inclou una nova partida de 95.000 € per al manteniment de les franges perimetrals amb l’objectiu de millorar i reforçar la prevenció davant dels incendis forestals.

Al mateix temps, la partida en despesa elèctrica es redueix en un 7,4% gràcies a l’habilitació de nova il·luminació led al municipi, i malgrat que el preu de l’electricitat puja arreu del país.

Taxes municipals

Pel que fa a les taxes municipals, els consistori preveu que la partida global de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) augmenti en 95.000 €; un increment que es destinarà íntegrament al manteniment de les franges perimetrals contra incendis.

També s’actualitzen algunes taxes municipals "per tal d’adaptar-les al context actual i a la reorientació d’alguns serveis". Entre elles, l’impost per a la retirada de vehicles, la taxa per ocupació de la via pública de parades, barraques i terrasses, la taxa per ocupació de la via pública de la Fira d’Indians, el preu públic per a la venda gots indians o la Conselleria de Joventut.

Per últim, s'ha decidit crear una partida per a les subvencions que la Generalitat de Catalunya atorgarà a l’ajuntament per a fer front a les destrosses dels temporals Dana i Glòria (80.000 €) i s'incrementa la partida d'alienació d'inversions reals, fins als 500.000 €.