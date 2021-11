Una quarta part de l'energia que consumeix l'edifici de Can Mach a Torroella de Montgrí provindrà de plaques fotovoltaiques. L'Ajuntament ha finalitzat la instal·lació d'aquests panells en el sostre de l'edifici municipal aquest dimecres per garantir l'autoconsum. Can Mach està al carrer de l'Hospital i acull l'Arxiu Municipal i les àrees de Territori i Sostenibilitat i Promoció del Territori de l'Ajuntament de Torroella. En aquest edifici s'hi han instal·lat 32 panells fotovoltaics que generaran 9,9 kWp de potència unitària. Aquesta és la tercera instal·lació solar en un edifici municipal de Torroella de Montgrí.

L'any 2015 el pavelló d'esports de Torroella de Montgrí passava a consumir energia solar i reduir la dependència elèctrica de la xarxa pública a partir de la pròpia energia que produïa. El 2019, l'auditori Espai Ter es va sumar al pavelló i també va estrenar plaques fotovoltaiques que generaven energia que consumia el mateix equipament. Des d'aquesta setmana també s'hi suma l'edifici municipal de Can Mach, que ja compta amb 32 plaques a punt per generar electricitat.

A banda de les plaques, el municipi també compta amb una caldera de biomassa a l'escola Guillem de Montgrí i una altra que dona servei a l'escola Portitxol, la sala polivalent, la llar d'infants i també en donarà a la nova biblioteca que s'està construint a l'Estartit.

Les 32 plaques solars de Can Mach han costat 18.851 euros i compten amb una subvenció de 9.000 euros de la Diputació de Girona.