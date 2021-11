Sos Costa Brava ha presentat al·legacions contra l'ampliació de la marina del Port d'Aro (Baix Empordà) perquè és «incompatible» amb l'emergència climàtica que es viu actualment. De fet, l'entitat aposta per renaturalitzar la zona en un futur i que, de moment, «no s'agreugi» el problema. L'advocat de Sos Costa Brava, Eduard de Ribot, dona per fet que les al·legacions tiraran endavant perquè «estan fonamentades jurídicament», però deixa clar que si no acaba aturant-se el projecte, aniran als «tribunals». El geòleg Jordi Ferrer diu que el projecte «no té ni cap ni peus» i que l'única cosa que aconseguiria seria «contraproduent» per les edificacions ja hi ha actualment a l'altra banda del Riudaura. «Augmentaria la inundabilitat», argumenta.