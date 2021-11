Set dotacions de Bombers treballen en un incendi de matolls a la riba del Ter, a la zona de l'Estartit a Torroella de Montgrí. El foc s'ha declarat pels volts de dos quarts d'una del migdia i la forta tramuntana l'ha empès ràpidament. El foc ha generat una gran quantitat de fum i es pot veure des de quilòmetres de distància. Els Bombers treballen especialment en el flanc esquerre per evitar que salti a la urbanització Els Griells on hi ha diverses cases.

L'helicòpter també s'ha activat per intentar apagar un foc que s'ha declarat a Sant Julià de Ramis, a tocar de l'AP-7 i que ha obligat a tallar la via.