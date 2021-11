Els Agents Rurals investiguen l'origen de l'incendi que va afectar diumenge la zona del Ter Vell al parc natural del Montgrí. La principal hipòtesi amb la qual treballen és que la causa que va desencadenar el foc sigui una negligència però des del cos que vetlla pel medi ambient tampoc ho donen encara per tancat i segueixen indagant sobre el terreny per acabar d'aclarir com va començar. El foc que es va declarar diumenge al migdia finalment ha cremat 14,57 hectàrees de vegetació, el 99% forestal. Tota la superfície afectada per l'incendi pertany al Parc Natural del Montgrí.

El foc va obligar a actuar els bombers tan per terra com per aire i va sorprendre la gent de la zona i la comarca, ja que el fum es veia des de molts punts.

La forta tramuntana va empènyer ràpidament les flames i van amenaçar la urbanització dels Griells. Finalment els bombers van frenar l'incendi, que va afectar el pati d'una casa i només van haver d'apagar les flames del tendal d'una casa.