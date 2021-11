La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) ha detingut un home per robar en sis establiments comercials de la població trencant els vidres de l'aparador. Els agents el van enxampar 'in fraganti' quan sortia d'un local de l'avinguda Generalitat i intentava endur-se'n la caixa registradora. La policia havia establert un dispositiu a la zona del centre comercial després de diversos robatoris a la zona. Tots amb el mateix patró: el lladre hi accedia trencant l'aparador amb un objecte contundent i s'enduia els diners de les caixes.