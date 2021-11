Ecovidrio i l’Agència de Residus de Catalunya han premiat Torroella de Montgrí i l’Estartit en la campanya Banderes Verdes a Catalunya. L’entitat, que s’encarrega de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de vidre a Espanya, i l’Agència de Residus, va entregar als municipis de Torroella i Castelldefels la Bandera Verda com a reconeixement pel seu compromís amb la sostenibilitat i el reciclatge de vidre a l’estiu. La campanya ha buscat homenatjar l’esforç de l’hostaleria local per reciclar envasos de vidre en temporada alta, així com l’activisme dels consistoris per sensibilitzar els ciutadans i els visitants.