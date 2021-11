L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va començar divendres, dia 5 de novembre, el període de votació popular de propostes per decidir quin nom ha de tenir l’Espai Jove. El període de presentació de propostes de noms va culminar el passat 31 d’octubre i s’han recollit un total de 8 candidatures: Espai Jove Papibou, Espai Jove Ca l’Auleda, Espai Jove Can Galí, Espai Jove Can Càntir, Espai Jove Les Gavarres, Espai 17100 Jove, Espai Jove El Rus(c) i Espai Jove La Tabacalera 2.0. El procés participatiu està dedicat exclusivament al jovent bisbalenc. En aquesta línia, només poden votar les persones de 12 a 30 anys empadronades a la Bisbal d’Empordà.

Les propostes es poden votar en línia, a través de la plataforma de participació ciutadana Civiciti, o presencialment, de dilluns a divendres de de 12 a 19 h, dipositant l'elecció a l'urna que s’ha instal·lat a l’Àrea de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Cada jove pot votar una única vegada i si es vota electrònicament i presencialment, prevaldrà el vot electrònic.

L’Espai Jove, ubicat a les Escoles Velles de la Bisbal, és un projecte adreçat a joves amb edats compreses entre 12 i 17 anys i té com a objectiu oferir un lloc d’oci i lleure on puguin gaudir del seu temps lliure. Darrerament, s’hi ha fet una renovació del mobiliari i el material (per una inversió de prop de 4.500 euros), s’hi ha incorporat una dinamitzadora i l’Àrea de Joventut i Igualtat vol fer-hi un nou impuls.

La proposta guanyadora ha d’obtenir, com a mínim, un 10% dels vots emesos. En el cas que no hi hagi cap candidatura amb més d’un 10% dels vots, el procés quedarà desert. Els resultats es publicaran el dimecres 17 de novembre i el nou Espai Jove es presentarà en un acte inaugural el proper divendres 26 de novembre a les 17.30 h, quan també s'instal·larà una placa amb el nom de l’empresa Tocat de Fusta.