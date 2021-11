L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Josep Barceló i Matas de Palafrugell (Baix Empordà) deixaran de portar els fills a classe fins que no facin fora els ocupes que hi ha al costat del centre. Les famílies afirmen que hi ha gent vivint de forma il·legal en unes cases al costat del centre i fumen marihuana a pocs metres dels infants i interactuen amb ells. Els ocupes estan en unes cases que antigament es destinaven als mestres de l'escola i els patis comuniquen directament amb el centre. Afirmen que estan cansats d'actituds incíviques i, després de queixar-se a l'Ajuntament de Palafrugell i al Departament d'Educació, les famílies han optat per deixar d'escolaritzar els fills fins que no es resolgui el conflicte.

L'escola Josep Barceló i Matas de Palafrugell té cinc cases annexades que tenen una entrada al mateix carrer de l'accés dels alumnes a l'escola i els patis comuniquen directament amb el centre de primària. Antigament s'utilitzaven com a domicili dels mestres d'aquesta escola. Fa anys el consistori va obrir alguna de les cases a entitats sense ànim de lucre del municipi. Fa uns mesos, però, part de les cases estan ocupades de forma il·legal. Ara, les famílies han denunciat que la gent que hi viu té actituds incíviques i antisocials. Des de l'AFA critiquen que els ocupes tenen conills i gats que corren lliurement pel pati de l'escola sense cap control sanitari i també deixen els seus excrements. A més, les famílies critiquen que acumulen deixalles i ferralla i això podria comportar que en un futur hi sortissin rates.

L'AFA, però, es mostra especialment preocupada perquè en les últimes setmanes els ocupes han fumat marihuana i els alumnes han pogut veure i olorar perquè estan a pocs metres de distància. També critiquen que els ocupes hagin interactuat amb els infants. Les famílies afirmen haver-ho comunicat en repetides ocasions al consell escolar del municipi, però des de l'Ajuntament afirmen que el cas està en mans judicials i no poden actuar. Per altra banda, l'AFA també ha fet arribar els problemes a Educació, però el Govern respon que les cases són de titularitat municipal i no pot actuar-hi. Per aquest motiu, des de l'AFA han amenaçat en deixar de portar els fills a classe fins que no expulsin els ocupes.