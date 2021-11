El Baix Empordà unificarà l’any que ve el contracte dels serveis de recollida de residus i el de gestió de la planta de transferència de deixalles de Forallac. Fins ara, es tractaven amb contractes separats que acaben al llarg del gener del 2022.

El nou contracte unitari es firmarà amb una empresa concessionària per quatre anys, amb una possible pròrroga de dos anys més, i per un import de 10.113.037 euros.

Si es compara el preu actual amb l’antic, hi ha un increment mitjà del preu de sortida de la licitació de l’11%. Això es deu a l’increment del cost del servei des de la darrera licitació i la previsió d’un increment de cost en els pròxims anys.

El plec de condicions ha tingut en compte canvis previstos en el servei que ja han anunciat alguns dels municipis que hi participen. En total, en formen part 28 dels 36 que conformen la comarca, incloent-hi poblacions grans com la Bisbal d’Empordà o Begur.

Aquests canvis previstos inclouen principalment noves tendències, com el canvi de model de recollida selectiva cap a opcions com el «Porta a Porta». En aquesta línia, el contracte disposa d’un marge per cobrir aquestes modificacions i d’altres que no s’hagin anunciat, però que puguin produir-se mentre duri la contractació.

La recollida de residus comprèn les cinc fraccions (paper, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig) i el contracte acull tant la recollida en contenidors com la que del sistema a domicili.

Segons el conseller comarcal de Medi Ambient, Marc Calvet «el fet d’unificar aquests dos serveis en una sola licitació afavorirà la gestió tot fent-la més eficient i econòmica pels usuaris».