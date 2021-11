La Guàrdia Civil va localitzar dijous a la tarda un cadàver al Port de Sóller, a l'illa de Mallorca. Tot i que el cos està molt deteriorat, els agents estan gairebé convençuts que es tracta de l'home que va desaparèixer prop de les illes Medes el 24 d'octubre passat, ja que porta unes arrecades i la mateixa roba que el desaparegut. La hipòtesi que es tracta del veí de l'Estartit desaparegut no es confirmarà o desmentirà fins que es realitzin les proves d'ADN, que tardaran uns dies.

Els forts corrents marins haurien desplaçat el cos gairebé 300 quilòmetres les tres setmanes que han transcorregut des que es va perdre, els que separen la costa de la comarca de l'Empordà de Mallorca.El veí de l'Estartit tenia 41 anys i es deia Xavier Guzmán. Aquest diumenge, després del clàssic de futbol que va enfrontar el F.C.Barcelona contra el Reial Madrid, va sortir a navegar amb un amic. El mar estava tan mogut aquella tarda que a aquella hora cap altra nau va abandonar el port de l'Estartit. A prop de les Medes, segons la declaració de l'amic., taxista de professió i conegut al municipi, li va dir adéu i es va llançar a l'aigua.

Va començar aleshores un dispositiu de rescat va ser diari durant gairebé dues setmanes malgrat el temporal marítim sota el qual van transcórrer algunes jornades. L'operatiu va estar liderat pels GEAS (Grups Especials d'Activitats Subaquàtiques) de la Guàrdia Civil amb base a l'Estartit amb el suport dels seus homòlegs de Barcelona i els submarinistes del GRAE dels Bombers de la Generalitat i també dels de Bombers de Barcelona. Des de la superfície, van assegurar la feina dels bussejadors embarcacions del Servei Marítim de l'institut armat i de la unitat aquàtica dels Mossos d'Esquadra. En la segona setmana de recerca es va sumar a la tasca un robot amb càmeres teledirigit des de la superfície, no va ser possible trobar-lo. El submarí no tripulat era un Remotely Operated Vehicle (ROV) model Pro 4 IP65 BASE aportat de manera altruista per l'empresa Hidroesfera de Palamós.

Entre el 25 d'octubre i el 5 de novembre, els GEAS han fet més de 80 immersions que, al capdavall, van mantenir sota l'aigua submarinistes durant 4.800 minuts que van consumir 240.000 litres d'aire. L'àrea rastrejada en aquestes jornades va assolir les 130 hectàrees compreses entre la costa i les Medes, un perímetre quadrangular que s'ha mesurat amb el GPS de l'embarcació que estirava els bussos.

A partir del 5 de novembre, després dels dos dies d'immersions consecutives, s'havia optat per fer cerques més puntuals. “No per deixar de buscar-ho”, subratllen fonts del dispositiu. Es va optar per aquesta mesura perquè se sospitava que els forts corrents podrien haver desplaçat molt lluny el cadàver, com sembla que així ha passat.