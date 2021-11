L’emblemàtic Castell de Calonge va acollir divendres passat el documental Les vies du vin (Les vides del vi), un reportatge cinematogràfic produït per Lola Tabourny-Bize i Carlos Orta que vol ser un retrat geogràfic i emocional de quatre famílies que tiren endavant els seus propis cellers familairs; des de la Borgonya a Calonge passant pel Llenguadoc-Rosselló i Jura (França).

L’acte, organitzat per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, va aconseguir reunir un centenar de persones. Els assistents van poder gaudir de la presentació de Josep Roca, summiller d’El Celler de Can Roca i president de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni; Lluís Molla, president de la Fundació Remença XXI i propietari del celler Mas Molla; Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni; Dolors Vidal, directora de la Càtedra GCT, i el mateix Carlos Orta, coproductor del documental.

Així, Les vies du vin situa el vi de Calonge al costat dels «més especials del món», segons Roca, al mateix moment que reivindica el valor de la senzillesa i autenticitat dels cellers petits i familiars, com és el cas del celler Jean-Marc Roulot a Meursalt (Borgonya); Maison Overnoy-Houillon a Pupillin (Jura); Les Enfants Sauvages a Fitou (Llenguadoc-Rosselló) i Mas Molla de Calonge (Girona). A través d’aquestes quatre vinyes, l’espectador s’endinsa en les històries personals dels treballadors, en la manera que té cada família de treballar la terra i produir el vi o, fins i tot, en la difícil tasca de transmetre la cultura i la passió de la vinya de generació en generació.

Durant la presentació, Josep Roca va destacar que el documental situava a Calonge «al costat de zones on es fan els vins més especials del món, com la Borgonya», al mateix temps que afegia que «és un reconeixament a les identitats minoritàries, ja que no cal fer el millor vi del món, sinó fer-lo autèntic». D’altra banda, Carlos Orta, propietari del restuarant Villa Mas de S’Agaró i un apassionat del cinema i la música, va explicar que, després que Lola Tabourny-Bize estigués deu estius treballant al seu establiment, «un dia vaig preguntar-li a què es volia dedicar i em va dir al cinema. A mi també m’apassionava; em va presentar el projecte sobre el vi i ens hi vam engrescar». Finalment, Dolors Vidal va puntualitzar que el documental «parla de la vida de les persones que hi ha darrere les ampolles de vi, els seus projectes i els seus somnis».

La presentació de Les vies de vin es va dur a terme en el marc de la Festa Major de Sant Martí i Festa del Vi Nou, que ha tingut lloc des del dimecres 10 de novembre fins avui, i que ha comptat amb activitats com l’exposició fotogràfica «Calonge i Sant Antoni, els anys 90» o visites guiades i tast de vins al celler Clos d’Agos-Mas Gil, al celler Mas Eugeni i al celler Can Ribot de Sant Daniel. La programació es conclou avui amb un espectacle de focs artificials a la zona esportiva del poble.