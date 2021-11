El Mas Oliver, també conegut com a Can Displàs pels palamosins, és una masia construïda el segle XVI (segons marca la llinda del portal d’entrada, que té gravada la data 1547) al camí Vell de la Fosca, a la zona de Sant Joan del terme municipal de Palamós.

Després d’anys deshabitada, l’Ajuntament de Palamós va decidir adquirir-la aquest any 2021 mitjançant un procés d’expropiació per a poder reconvertir-la i utilitzar-la com a gran espai públic, conjuntament amb la plaça Mossèn Gumersind. D’ençà la seva adquisició, l’ajuntament va realitzar tasques de neteja i adequació dels espais interiors (com ara la retirada de mobles, andròmines i elements diversos) per tal d’evitar l’esfondrament d’algunes de les seves estructurs, especialment les annexes al mas, com els porxos, que no formen part de l’estructura original de l’edifici. En total, es calcula una superfície global de 174,26m² per tirar a terra.

Així, l’objectiu del projecte és deixar només el volum original del mas i els annexos aptes per a futures reformes un cop s’hagi decidit l’ús públic per a la masia.

De fet, bona part de l’estructura principal i alguns cossos annexes a l’edifici són construïts amb materials original d’interès arquitectònic i històric, mentre que les que s’han d’enderrocar són construïdes de fa poc temps amb materials moderns sense interès. Per exemple, encara es conserven diverses espitlleres quadrades i la poterna, la porta secundària al mas que s’utilitzava antigament per entrar i sortir dels habitatges sense ser vist, o la torre atalussada d’uns 9 metres d’alçada i uns 5 metres de diàmetre.

S’estima que el cost total del projecte d’enderrocament és de 18.000 euros, pressupost que s’haurà d’aprovar al Ple municipal de dimarts que ve. Un cop s’hagi aprovat i s’hagi fet l’enderroc, l’ajuntament vol fer tapiar totes les obertures de la masia per tal d’evitar ocupacions o «intrusions», segons han assenyalat des de l’ajuntament. També es retiraran arbustos i plantes que amb els anys han anat envaïnt i deteriorant algunes estructures de l’edifici i l’entorn del mas per tal d’aconseguir un espai obert i diàfan.

A més a més, l’Ajuntament de Palamós, a part de la restauració del Mas Oliver, també vol que l’equipament municipal segueixi posteriorment amb el projecte d’arrenjament de l’entorn de l’immoble i, d’aquesta manera, aconseguir integrar-lo amb la Plaça Mossèn Gumersind, situada també a la zona suburbana de Sant Joan de Palamós. Així, es vol aconseguir una illa integrada al centre de Sant Joan constituida per la infraestructura pública i un gran parc dotat d’equipament públic.