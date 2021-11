La Policia Local de Palafrugell ha detingut tres conductors per anar beguts en les últimes dues setmanes.

El cos de seguretat demana responsabilitat i conscienciació sobre els riscos avui que se celebra el Dia Mundial sense Alcohol.

El primer cas va tenir lloc al carrer Barcelona, on els agents van aturar un vehicle i el conductor va donar positiu en alcoholèmia. En ser identificat, els agents van detectar a més, que el conductor no havia obtingut mai cap permís de conducció. L'home va acabar detingut en ser una persona de nacionalitat francesa sense domicili conegut a Espanya.

Pocs dies després a l’avinguda Espanya, els agents de la Policia Local van aturar una persona la qual tenia ordre judicial vigent de no conduir. En aquest cas, el conductor també va donar positiu en alcoholèmia i en drogues. Per aquests motius, els agents van procedir a la seva detenció per reiteració delictiva.

La darrera detenció és d'aquest cap de setmana. En aquest la policia després de l'alerta d'un ciutadà es va desplaçar fins a una benzinera de l’avinguda Generalitat i van comprovar que un vehicle circulava, de manera descontrolada, per l’interior de la benzinera.

En ser aturat pels policies, el conductor es va negar a realitzar les proves de detecció alcohòlica. Finalment, com que era de nacionalitat francesa, no tenia cap domicili al territori nacional i no donava cap seguretat de presentar-se davant el jutjat, els agents van procedir a la seva detenció.

Davant d'aquests fets, la Policia Local de Palafrugell informa que cal tenir "un paper molt actiu en la reflexió i conscienciació" sobre els riscos del consum d’alcohol i, que cal una "responsabilitat positiva i col·lectiva, sobretot quan ens posem davant el volant d’un vehicle", afirma en un comunicat..

Cinc positius en drogues

D’altra banda, a través dels diferents controls de seguretat realitzats aquestes dues setmanes i relacionats el trànsit, el cos policial ha detectat cinc positius de conductors que circulaven sota els efectes de les drogues.

Paral·lelament, al llarg del darrer mes la Policia Local de Palafrugell ha fet diverses actuacions que han estat relacionats amb delictes contra el patrimoni i on també es van realitzar detencions per robatoris amb violència i intimidació.