La Policia Local de Llagostera (Gironès) ha sorprès un lladre reincident quan havia entrat a robar en un comerç del poble. Els fets han tingut lloc aquesta nit passada, quan els agents han rebut l'avís que havia saltat l'alarma de la botiga. Una patrulla ha anat fins al lloc i s'ha trobat el lladre a dins l'establiment. És un jove de 29 anys, veí del poble, que acumula antecedents per fets similars. La Policia Local sospita, de fet, que aquest delinqüent reincident també ha comès diversos robatoris que hi ha hagut en botigues de Llagostera en les darreres setmanes. Després d'arrestar-lo pel robatori, els agents han traspassat el detingut als Mossos perquè el portin al jutjat. La investigació està oberta i no es descarten més detencions.