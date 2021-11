L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va aprovar ahir inicialment el Pressupost General del 2022 en un Ple Municipal extraordinari. Amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC, CUP i En Comú Podem) el Pressupost consolidat per a l’any 2022 suma 15.569.328, 97 euros. «Posa de manifest el grau de compromís amb la ciutadania bisbalenca, malgrat la complicada situació que hem estat vivint els darrers mesos», va explicar l’alcalde Enric Marquès. «Hem de transformar la societat en la que vivim, impulsant polítiques actives a favor de la cohesió social, la promoció de la ciutat, el comerç, l’esport, l’educació, la cultura i la conservació del medi ambient», va afegir.

El pressupost aprovat té una previsió de despeses de 6.800.000 euros, que representa el 52,61% dels ingressos corrents previstos. Aquestes despeses inclouen l’increment anunciat pel govern espanyol del 2 % del sou dels funcionaris públics. «L’elevat import es deu, bàsicament, a que des de l’ajuntament es venen efectuant, des de ja fa anys, un seguit de serveis que es consideren ‘impropis’, que en molts dels ajuntaments del país, a dia d’avui, s’han externalitzat, o es considera que, al estar conveniats amb alguna altra administració, l’ajuntament no els hauria de prestar de forma directa», va explicar Marquès fent referència a l’informe econòmic financer i esmentant serveis com l’atenció a la gent gran des de la residència geriàtrica, la llar d’infants i els efectius destinats a alguna de les àrees socials.

Pel què fa a inversions, es preveu demanar un préstec de 1.420.000,00 euros en base a una despesa de 2.545.000,00 euros. La diferència es compensarà amb subvencions, venda de patrimoni i, si arribada la liquidació del pressupost 2021 hi ha un marge de maniobra amb el romanent, amb fons propis. Aquest import inicial 1.420.000,00 euros, suposaria un endeutament de l’ajuntament del 62,67 %. Inclouria actuacions com l’avenç cap a l’estalvi energètic (millores en l’enllumenat públic i en l’eficiència energètica als edificis municipals), actuacions en edificis municipals (adequació d’edificis municipals per a habitatges socials, rehabilitació de l’edifici de l’Església de la Pietat, l’adequació de la residència de gent gran, primera fase d’adequació de Can Formatger i possible ampliació de la partida per construir els vestidors del Pavelló), actuacions a la via pública, actuacions per a la millora del parc de serveis a la ciutadania (expropiacions i l’enderroc dels edificis de l’Illa del CAP per a la seva ampliació).

Pel que fa referència a la previsió d’ingressos, tenint en compte la situació actual, l’Ajuntament ha optat per ajustar les previsions rebaixant a 1.000 euros la partida d’ingressos relativa a l’impost d’increment de valor de terrenys urbans (plusvàlues) arrel de la sentència del tribunal constitucional, i assumint el topall màxim de l’increment anunciat per part del Govern de l’Estat, d’un 13% en la participació dels ajuntaments en els tributs de l’Estat, tot entenent que les disposicions que s’adoptin per part del govern central en relació a les noves referències de càlcul de les plusvàlues compensin, si s’arribés a donar el cas, una disminució en índex de participació dels ajuntaments en els tributs estatals. També es continua preveient el pagament d’una part dels endarreriments corresponents a les subvencions dels últims anys per a la llar d’infants, tot i que caldrà veure que representa per a l’ajuntament l’anunci de gratuïtat en el tercer curs d’educació infantil (P-2) que per part de la Generalitat sembla que es farà efectiu a partir del mes de setembre de 2022.