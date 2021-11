Palamós es convertirà en el primer municipi de les comarques gironines a disposar d’un habitatge cooperatiu en sessió d’ús, un model residencial que elimina la propietat privada i aposta per la col·lectiva. L’Ajuntament ja va cedir a finals de l’any passat el dret de superfície durant 75 anys d’una parcel·la de mil metres quadrats -ubicada a l’avinguda de Catalunya- a l’entitat cooperativa Sostre Cívic, que n’ha encarregat un avantprojecte. El pròxim pas és trobar un nucli de persones impulsor que serà qui constitueixi la comunitat i defineixi el projecte final.

Per fer-ho, s’ha organitzat una primera sessió informativa dijous que ve, dia 25 de novembre, a les 17:30 h a l’espai municipal polivalent de les galeries Carme per presentar el model. Està previst que se’n faci una altra al febrer i una a la primavera i que, abans d’acabar l’estiu del 2022, es tanqui el grup i es pugui començar a construir l’edifici.

34 pisos de 55 metres quadrats

L’avantprojecte preveu la construcció d’un edifici de 34 habitatges i places d’aparcament, amb un total de 2.590 metres quadrats construïts i distribuïts entre una planta baixa i cinc plantes. Per ara, s’ha previst la construcció de pisos de 55 metres quadrats amb una sola habitació, modificables segons les necessitats del grup impulsor. També està previst que un 20% de la superfície interior de l’habitatge sigui d’ús comunitari: una sala grossa a la planta baixa, sales petites a cada planta i coberta comuna. «Els usos d’aquests espais els definirà el grup», explica el tècnic de comunicació de Sostre Cívic, José Telles.

L’entitat preveu que el preu inicial per adherir-se al projecte cooperatiu sigui d’entre 12.000 i 15.000 euros. Aquests fons cobreixen al voltant d’un 30% del cost total de la construcció i la resta es cobreix demanant un crèdit a la banca ètica. Un cop s’assignin els habitatges, cada propietari pagarà a la comunitat una quota mensual pel dret d’ús que fluctuarà entre 460 i 600 euros i servirà per anar tornant el crèdit. La quota mensual es redueix notablement al cap de trenta anys quan es liquida el crèdit.

L’objectiu d’aquest projecte, segons expliquen fonts de l’ajuntament és el «d’incrementar el parc d’habitatges destinat a polítiques socials, per tal de cobrir les necessitats que no estan prou ateses pel mercat respecte a la gent jove, o a col·lectius prioritaris com les famílies monoparentals o majors de 65 anys».