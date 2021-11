L’Ajuntament de Palafrugell va aprovar dimecres, en sessió extraordinària del Ple, noves inversions per un valor superior als 2 milions d’euros; una quantitat que es pagarà a través del romanent de tresoreria que actualment acumula 10 milions d’euros. La mesura es tirarà endavant gràcies al vot de qualitat de l’alcalde accidental Pau Lladó. I és que la votació va quedar en empat a 9 per les absències a l’equip de govern de l’alcalde Josep Piferrer, el primer tinent d’alcalde Joan Vigas i el regidor Isidre Tenas.

En concret, les inversions seran de 2.240.834 euros que està previst que es destinin, especialment, a equipaments esportius i modificacions urbanístiques.

En aquesta línia, es contempla invertir 62.000 euros a la reforma del pavelló de patinatge, 800.000 euros a la construcció del pavelló de l’escola Josep Barceló i Matas i 425.000 euros a la millora de la pista d’atletisme. A més, es volen aportar 641.000 euros per l’adquisició de nova maquinària i 290.000 euros a la millora a l’edifici del Mercantil.

També es preveuen inversions més petites com són destinar un import de 28.000 euros per a la millora de l’edifici de la Policia Local, 20.000 euros en educació o 24.000 euros per l’adquisició de nou material de decoració nadalenca.

El portaveu socialista Juli Fernández va justificar el vot en contra del principal partit de l’oposició municipal acusant l’equip de govern de «falta de consens previ i explicacions a la resta de grups». A més, va assegurar que «cap dels projectes que es pretenen executar estan acabats ni aprovats».

Durant el Ple, es va efectuar també un canvi de regidora al grup municipal del PSC. Andrea Albízua va prendre possessió del càrrec després que Montserrat Verdaguer presentés la seva renúncia per motius laborals el passat mes d’octubre.