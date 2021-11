L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni està desenvolupant éuna plataforma que permetrà gestionar en temps real un gran volum de dades -Big Data- i extreure les conclusions necessàries per millorar l’eficiència i la gestió dels recursos públics. Millorar la gestió del servei de recollida de residus, fer més eficient el sistema d’enllumenat públic o reduir el consum energètic dels edificis municipals són alguns dels objectius que es podran assolir amb una gestió intel·ligent de les dades.

Segons informa l’ajuntament, aquesta plataforma Smart City s’alimentarà dels diferents sensors que s’instal·laran en la via pública i a dependències municipals. Aquest gran volum de dades es transformarà en quadres de comandaments analítics, visors de dades i aplicació d’intel·ligència artificial que ha de permetre una gestió més intel·ligents dels recursos econòmics i serveis. El consistori podrà d’aquesta manera prendre decisions per millorar l’eficiència, i a l’hora conèixer en temps real les dades de milers de sensors mitjançant la tecnologia Big Data.

Actualment l’Ajuntament ja té sensoritzats part dels sistemes de reg, el servei de recollida de residus, càmeres de videovigilància, un «district heating» a la zona escolar i esportiva de Calonge, entre d’altres.

Ara Calonge i Sant Antoni avança l’anomenda Internet de les Coses, implementant sensors que permetin alimentar una gran base de dades que es gestionarà a través de la plataforma Smart City que s’està desenvolupant. Aquestes dades, un cop treballades a través d’aquesta plataforma de gestió i aplicant intel·ligència artificial permetrà prendre decisions encaminades a reduir la contaminació i fer més eficients els serveis municipals. El proper pas en la sensorització serà la substitució de gairebé 5.000 punts de llum per llums sensoritzades amb tecnologia led. Un altre dels passos que s’executarà l’any vinent és la instal·lació de càmeres de videovigilància a tot el municipi, que no només serviran per millorar la seguretat, sinó que també permetran recollir dades de volum de mobilitat, freqüència i horari, així com la sensorització d’aparcaments. A banda d’això, la plataforma Smart City també permetrà treure rendiment de les dades del servei de recollida de residus. Amb la implantació del servei porta a porta es va incorporar la sensorització dels cubells de recollida de residus i dels vehicles. Això permet recollir un gran volum de dades sobre la quantitat de residus recollits, l’increment del reciclatge, i també permetrà optimitzar els trajectes dels camions de recollida, entre d’altres.

L’ajuntament assegura qeu vol convertir Calonge i Sant Antoni en «una ciutat de referència en Smart Cities i per a les ciutats mitjanes de Catalunya». Afegeix que «el projecte té un gran component d’innovació» perquè es tracta d’una infraestructura on ha calgut adaptar els referents disponibles en grans ciutats, com Barcelona o Valencia, a les dimensions d’un municipi molt més petit.