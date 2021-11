El Consell Comarcal, ajuntaments i empreses del Baix Empordà exploren conjuntament les diferents possibilitats que ofereix la legislació per poder realitzar la transició energètica en els polígons d’activitat econòmica de la comarca. Ho van fer en el marc de la jornada «Oportunitats de transició energètica als polígons del Baix Empordà», celebrada telemàticament dijous i organitzada pel Consell Comarcal a través de la seva recentment creada Oficina Tècnica de Suport als Polígons, amb la col·laboració amb l’Oficina Comarcal de Transició Energètica.

L’objectiu de la trobada era explicar als assistents (responsables polítics, tècnics i emprenedors) quins són els marcs legals que permeten la cooperació empresarial per assolir millores energètiques, el paper motor dels ajuntaments, i quins són els mitjans que hi ha a l’abast per poder assolir els resultats positius.

En aquest sentit, des de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica es van contextualitzar els conceptes més populars i es va explicar el suport que estan donant per aquest tipus de projectes.

Pel que fa les dues empreses ponents, SUNO i Km0 Energy, van aprofundir amb els detalls sobre les opcions per crear les col·laboracions necessàries entre empreses i entitats públiques, les problemàtiques que es plantegen per crear comunitats energètiques als polígons, així com alternatives que puguin aportar beneficis econòmics i mediambientals a les empreses i els seus col·laboradors.

La sessió tècnica va finalitzar amb l’experiència pràctica de l’Ajuntament de Rubí, en que els seus tècnics van exposar diferents models de transició energètica que ja s’han iniciat en el seu municipi i van explicar les diferents problemàtiques que s’han anat trobant.

Tant el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan M. Loureiro, com el conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, van refermar el compromís de la institució amb el suport als polígons d’activitat econòmica de la comarca i han garantit la continuïtat de l’Oficina Tècnica de Suport, al mateix temps que van insistir en la idea treballar conjuntament institucions i empreses.