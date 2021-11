Saber respondre a una emergència quan li passa a una persona aliena als especialistes en aquest camp és complicat si no s’està format. I és que com explica el president de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) de Platja d’Aro, Miquel Granados «en una emergència, la primera resposta és sempre dels ciutadans afectats». La frase no és seva, recorda, però sí que forma part d’una formació que van rebre els voluntaris del municipi i que s’ha convertit en l’embrió d’una iniciava pionera a Catalunya, creada des de Platja d’Aro i que s’ha materialitzat fa pocs dies al municipi.

S’ha creat un equip de ciutadans que s’activarà per donar suport als voluntaris de Protecció Civil en cas d’una emergència. Són persones que des d’ara poden donar una primera resposta abans que arribin els cossos d’emergències quan es produeix un desastre. En el cas de Platja d’Aro, ajudaran en la gestió al centre d’acollida, que s’activa quan hi ha una gran emergència i que s’ubica al pavelló.

Fins ara no hi havia cap equip ni formació d’aquestes característiques a Catalunya, explica el cap de Protecció Civil. Que s’ha encarregat juntament amb la Policia Local i l’ajuntament de crear un curs que ha despertat interès. D’experiències similars no n’hi ha a l’Estat i per trobar algun projecte cal anar als Estats Units, ressalta però «és de gran abast i no és com el què hem creat nosaltres»

Els membres de l’equip ciutadà treballaran a la segona línia d’una emergència, perquè com ressalta el responsable, donaran suport a Protecció Civil i la resta d’efectius d’emergències faran el seu paper, perquè en un desastre, ja tenen tasques assignades.

La formació que s’ha fet a Platja d’Aro aquest octubre té com a principals objectius donar coneixements bàsics als ciutadans perquè puguin actuar davant d’una emergència però els necessaris per ajudar en la seva gestió. Arran de la Covid no es van poder oferir moltes places del cursos.

S’hi van inscriure una vintena de persones i finalment, 12 van acabar la formació. Inicialment el curs es va obrir a veïns de Platja d’Aro però com que hi havia demanda d’altres zones finalment hi van assistir ciutadans d’altres poblacions. Fins i tot voluntaris d’una AVPC del Bages. Cinc dels ciutadans que van participar en el curs no tenien cap mena d’experiència en el món de les emergències, apunta el cap de l’AVPC.

Noves convocatòries

Els resultats i la valoració ha estat tan bona que ja hi ha data per la segona edició del curs Equip de Resposta Ciutadana en Emergències (ERCE). Es farà el març i culminarà -l’últim dia- amb la jornada Dinàmiques d’emergències que el 2022 es dedica a la resiliència. A banda de la nova edició del curs, la formació dels equips de ciutadans no s’atura ja que se’ls ofereix reciclar-se amb noves formacions.

L’activació d’aquestes persones sempre és voluntària, explica Miquel Granados que juntament amb el cap de la Policia Local de Platja d’Aro, David Puertas posa de relleu la importància que la ciutadania estigui formada en les emergències i pugui col·laborar quan se’n produeix una. L’inspector també recorda el paper de l’ajuntament que en tot moment ha apostat pel curs.

La formació ha consistit en la realització d’un curs en línia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i quatre sessions presencials a Platja d’Aro. En les formacions hi han participat des de Protecció Civil, la Policia Local però també psicòlegs i personal de Creu Roja.

Se’ls ha format en diversos àmbits, des de com treballar en un centre d’acollida, conèixer el sistema d’emergències municipals, primers auxilis, entre altres. Però també aspectes com els primers auxilis psicològics bàsics on psicòlegs van parlar de com enfrontar-se en situacions extremes i sobretot, com explica el cap de l’AVPC, en saber gestionar l’estrès.

L’última sessió va consistir en saber actuar en un foc a casa i la Policia Local els va parlar de la corresponsabilitat. En acabar el curs els participants van rebre el certificat de membres de l’ERCE de Platja d’Aro. També se’ls va lliurar una guia del curs i una caixa d’emergències.

Què hem de tenir a casa en cas d’una emergència? Platja d’Aro ho té clar: el kit bàsic que s’ha entregat als participants del curs Equip de Resposta Ciutadana en Emergències (ERCE) i que es donarà també a la població més vulnerable del municipi, explica el cap de la Policia Local, David Puertas.

En aquesta caixa d’entrada hi ha una guia elaborada pels impulsors anomenada «Pla d’emergència familiar. Accions bàsiques», on hi ha consells per saber actuar en cas d’inundació, onada de calor, de fred i fins i tot un decàleg de supervivència, entre altres. Platja d’Aro té en el record grans emergències com inundacions però sobretot la nevada del 8 de març de 2010 que va deixar el municipi dies sense llum i on per exemple, es va veure que la ràdio local era essencial per informar i que havia de tenir un generador per aquests casos.

Ara finalment, la Policia Local, Protecció Civil i l’ajuntament han creat la caixa d’emergències. A dins de la hi ha una ràdio a piles, piles, una llanterna, espelmes de llarga durada, llumins, una farmaciola amb diversos elements i instruccions, cinta americana, mantes tèrmiques, un impermeable de butxaca i bosses de plàstic estanca per guardar documents si és necessari, entre altres.

eva batlle. platja d’aro