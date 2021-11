Palafrugell recupera enguany el tradicional acte d’encesa de llums de Nadal, que se celebrarà el 3 de desembre a les 7 de la tarda a plaça nova, on hi haurà un arbre de 6 metres d’alçada. Els encarregats de prémer el botó seran Nacho Pascual, antic director del CAP, i la Dra. Montserrat Verdaguer. Durant l’acte, se servirà un bol d’escudella als assistents, cuinada pels alumnes de l’Escola d’hosteleria de l’INS Baix Empordà. A més, l’esdeveniment clourà amb el concert de The Rock’n’Roll Brothers.