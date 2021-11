La proposta presentada per Joan Perich Romero titulada Recull Pugnau ha estat guardonada amb el XXXI premi Joan Xirgo atorgat pel Consorci de les Gavarres en el marc dels premis Les Gavarres 2021.

Perich Romero centrarà la seva recerca en els articles escrits per Mariano Oliver entre el 1964 i 1975 al diari Los Sitios. La seva columna dels diumenges anava dedicada a descriure la vida i els costums de la gent de les Gavarres en català en un diari íntegrament en castellà i sota el pseudònim de Pugnau. L'autor es proposa descobrir, contextualitzar i difondre la figura de Mariano Oliver. Com també donar a conèixer per via dels quasi 100 articles que va escriure, l'entorn de les Gavarres amb tots els detalls, dades, antigues tradicions i testimonis de la vida quotidiana que ell mateix va viure, va recopilar i va relatar amb gran precisió.

Amb el Premi Joan Xirgo, dotat amb 5.000 €, el Consorci de les Gavarres recompensa anualment projectes de recerca inèdits que contribueixin al coneixement i l'estudi dels valors del massís de les Gavarres.

Premi Cirera d’Arboç

La iniciativa Caminada Memorial Isabel Vila, que va ser votada unànimement pel jurat, s’ha endut el XXV guardó Cirera d’Arboç. Aquest projecte reivindica la gesta realitzada per la primera dona sindicalista catalana, Isabel Vila, i altres persones de Llagostera els quals van caminar durant 8 hores per auxiliar els ferits del Foc de La Bisbal el 6 d'octubre de 1869.

Aquesta caminada s’ha anat celebrant des de l’any 2000 gràcies a la col·laboració d'associacions i de gent compromesa amb el territori, la història i la ideologia que Isabel Vila representa. Actualment hi participen els pobles de Llagostera (sumant la gent de Cassà), la Bisbal i Calonge organitzant-se tres punts de sortida per trobar-se tots al peu del Puig d'Arques i cantar la cançó popular d’Isabel Cinc Hores.

La finalitat del Premi Cirera d'Arboç és valorar les accions directes i palpables dutes a terme en l'àmbit de les Gavarres i recompensar les persones físiques o jurídiques o bé els col·lectius que hagin contribuït amb la seva activitat a la conservació, la millora o la descoberta dels valors del massís.

L’acte ha tingut lloc aquest divendres 26 de novembre al pavelló de Mont-ras on hi han participat el president del Consorci de les Gavarres i vicepresident primer de la Diputació de Girona, Pau Presas; l’alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, i la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, Elisabeth Sánchez

Presas ha destacat que “els Premis Gavarres són més que uns premis. Són un moment de trobada anual, que juntament amb l’Aplec de Sant Cebrià dels Alls, uneix a totes aquelles persones, entitats i institucions que s’estimen les Gavarres”.

Presas ha remarcat també “el compromís ferm de la Diputació de Girona en seguir treballant des del Consorci de les Gavarres per fer d’aquesta entitat supramunicipal una eina útil i engrescadora per a tots aquells que en formem part”.

L’acte s’ha iniciat amb la presentació del llibre Aprendre de l'arquitectura anònima. Les Gavarre”, d'Oriol Granyer, tècnic del Consorci de les Gavarres, i Olga Muñoz, arquitecta i coordinadora de l'Associació GRETA. Amb aquesta publicació, veu la llum el treball de camp realitzat entre el 2018 i 2019 estudiant els masos i les cases de poble seleccionats perquè conserven bona part de la construcció original per tal de recollir i conèixer la tradició arquitectònica local.

Durant la gala dels premis també s’ha donat a conèixer els resultats de la recerca premiada l'any passat amb el XXX guardó Joan Xirgo titulada Estudi de la distribució, l'hàbitat i l'estatus de conservació del lludrió llistat (Chalcides striatus) i altres rèptils rars a les Gavarres a càrrec dels seus autors Eudald Pujol i Oriol Baena, membres de la Societat Catalana d’Herpetologia.