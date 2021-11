L'incendi d'un cotxe a l'avinguda Sant Jordi de Calonge ha acabat causant afectacions a la façana d'uns habitatges.

El succés s'ha desencadenat cap a les sis de la matinada, a l'altura del número 50 d'aquest vial del poble.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb dues dotacions i un cop apagat el foc del vehicle, que ha acabat del tot afectat, han comprovat que el fum també havia deixat fumada la façana d'algun habitatge del voltant.

Com a mesura de precaució, han revisat tres habitatges de la zona perquè els podia haver entrat fum. Finalment, però el resultat ha estat negatiu.

Alhora, el SEM també ha atès dues persones in situ, a qui ha fet una revisió per si havien inhalat fum però, finalment, no ha estat el cas.

En tres quarts d'hora, els Bombers han donat el servei per finalitzat.

A lloc també s'hi ha desplaçat la Policia Local de Calonge i Sant Antoni.