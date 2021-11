Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes d'entre 27 i 31 anys que formaven part d'un grup criminal al que s'atribueix la participació directa en robatoris a l'interior de domicilis del Baix Empordà. Els homes, que han ingressat a presó, van robar en 9 cases al Garraf, el Baix Camp i el Vallès Oriental, entre d'altres. La investigació es va iniciar el mes de setembre, quan la comissaria del Garraf va trobar empremtes d'un lladre, i va poder acreditar la seva participació directa en dos robatoris a Sitges. Arran dels esforços per localitzar-lo, es va descobrir l'existència del grup criminal, que actuava aturant-se al voral d'autopistes i carreteres per entrar en zones residencials per espais boscosos.

Detenim 3 persones d’un grup criminal dedicat als robatoris en domicilis a diferents comarques de Catalunya. Disposaven d’amagatalls als boscos per guardar-hi la roba i les eines que utilitzaven. Han ingressat a presó



🔗👉 https://t.co/wR8dNCIKN6 pic.twitter.com/dFxdSDtBnT — Mossos (@mossos) 27 de noviembre de 2021

Els lladres es desplaçaven amb un vehicle particular fins al voral, i alguns d'ells es canviaven de roba i aprofitaven les zones boscoses per passar desapercebuts i caminar camp a través fins a les cases. El conductor, llavors, marxava i els recollia després en el mateix punt un cop havien perpetrat el robatori. Els lladres deixaven la roba a l'interior d'una motxilla que prèviament havien deixat amagada i que contenia roba i eines utilitzades per robar.

D'aquesta manera, evitaven sospites en cas de ser aturats per la policia quan tornaven als seus domicilis. El 17 de novembre, els agents dels Mossos va fer dues entrades i perquisicions per detenir els investigats i recuperar diversos dels objectes robats, que van ser retornats a les víctimes. A més, arran d'aquestes investigacions, es va poder acreditar la seva participació en dos robatoris més dels sospitats inicialment, elevant la xifra global a nou. Amb la detenció i ingrés a presó dels arrestats, els Mossos donen per totalment desarticulat el grup.