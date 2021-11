El Govern ja té enllestit el projecte de buidatge de les primeres 20.000 tones de residus de l'abocador de Vacamorta a Cruïlles (Baix Empordà). Es tracta d'una prova pilot que ha de servir per analitzar el procediment que se seguirà per treure'n els prop de tres milions de tones que s'hi acumulen i que una sentència en ferm obliga a retirar.

Aquest primer buidatge es preveu que trigui 194 dies, per això, la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) demana que es "flexibilitzi" la normativa municipal de pas de camions actual, per tal de poder "anar més ràpid". El projecte contempla anar retirant continuadament 20.000 tones de residus fins que estigui llest el definitiu per treure tota la brossa acumulada.

La segona reunió entre els nou Govern i els opositors a l'abocador de Vacamorta d'aquest passat dijous va servir per reafirmar "el canvi de tarannà" dels responsables de tirar endavant el buidatge de la instal·lació. Després de la primera trobada del juliol en la que hi van haver-hi "molt bones paraules i intencions", en aquesta segona, el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, i la secretària de medi ambient, Anna Bernadas, van concretar els primers passos per fer efectiva la sentència que obliga a buidar l'abocador.

I és que el Govern ja ha enllestit el projecte per retirar les primeres 20.000 tones de residus de la instal·lació. L'objectiu, a més, és fer-ho de manera continuada i s'espera que es pugui començar aquest mateix 2021, si bé el projecte està a exposició pública i encara no s'ha licitat.

El Govern calcula que aquesta intervenció s'allargarà uns 194 dies fins que els camions hagin traslladat les primeres 20.000 tones a dipòsits controlats no perillosos. Aquesta operació s'aniria repetint fins que es tingui enllestida la proposta definitiva per buidar les prop de tres milions de tones que hi ha a Vacamorta.

Més trànsit de camions

Per a la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) es tracta d'una "molt bona notícia" però demanen que es flexibilitzi la normativa actual de pas de camions per poder fer el buidatge en un temps "raonable". La portaveu de l'entitat, Montse Tena, recorda que es va omplir en 14 anys i, per això, exigeix que "no s'eternitzi".

Tena reconeix que van anar amb "cautela" a la segona reunió ja que havien rebut alguns documents previs a la trobada on es parlava de retirar les deixalles fins el 2003, però no les dels tres anys anteriors. La portaveu de la PAAC també explica que els preocupava que es mantingués la proposta de fer un altre abocador a tocar de l'actual, tal i com preveia l'anterior Govern.

"Ens hem quedat més tranquils perquè ens han dit que ho buidarien tot i no farien una nova instal·lació al costat. A més, també ens van assegurar que ja estan treballant en la recuperació de les basses de Corçà i Cruïlles", celebra Tena.

El que no va quedar definit, però, va ser on anirien a parar les deixalles que es treguin de Vacamorta els propers anys. En qualsevol cas, la PAAC assegura que el Govern es va comprometre que "en cap cas" a una incineradora.

Els ajuntaments, satisfets

La reunió es va fer a la Bisbal d'Empordà i hi van assistir, a més de la PAAC i els seus assessors tècnics – Centre d'Ecologistes i Projectes Alternatius (CEPA) -, els alcaldes de poblacions properes i que es podien veure afectades. De fet, l'abocador es troba en el terme municipal de Cruïlles, però tocant a la Bisbal.

El batlle de Cruïlles, Dani Encinas, reconeix que estan "molt satisfets" de com està treballant el Govern en aquest tema i es mostra "convençut" que hi ha "voluntat real" de fer complir la sentència. En aquest sentit, Encinas destaca que s'hagi creat una comissió informativa que servirà per anar informant de com està anant el procés de buidatge per fer efectiva la sentència.