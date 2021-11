La Fira Agrícola i Ramadera de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, la més antiga de Catalunya, amb més de 600 anys d'història, ha tornat aquest darrer cap de setmana després de l'aturada de l'any passat i ho ha fet amb bon èxit de públic.

Un dels actes destacats ha estat un any més el tradicional concurs de gossos d'atura en memòria de Jordi Muxach i Pagès i també la seva recordada Coloma. El canvi d'ubicació apropant-lo al recorregut de la fira ha suposat una major afluència de públic.

"És dels anys que hi ha passat més gent, perquè abans hi anava el que li agradava el concurs i ara també la gent que participa del recorregut", ha destacat l'alcalde, Jordi Colomí, que considera que ha estat "un cap de setmana de retrobaments, d'emocions" després que no es pogués celebrar l'any passat. Els actes han estat "multitudinaris"i ni la pluja unes hores dissabte han fet que els carrers de Torroella no s'omplissin de visitants.

El programa d'activitats de la fira ha ofert un ampli ventall d'opcions. El concurs que ha arribat a la XXIX edició ha rebut assistents d'arreu de Catalunya.

Durant dos dies, Torroella ha estat la capital agrícola i ramadera. Centrat en l'essència de la fira s'han pogut gaudir de diferents activitats o exposicions com la de maquinària agrícola, antics carruatges, animals de granges, la mostra de diferents races de cavalls o el mercat ecològic, entre altres.