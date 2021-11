Un home de Palafrugell s'ha quedat sense el seu paquet de missatgeria que li estaven entregant per negar-se a confirmar el seu DNI en castellà. El vídeo, gravat per una càmera de seguretat, s'ha fet viral a l'instant. Un repartidor de l'empresa GLS, com que no entenia alguns dels números del DNI en català, va demanar-li al veí baix-empordanès que els cités en castellà. L'home, però, s'hi va negar; i el repartidor va marxar amb el paquet marcant que la seva entrega havia estat rebutjada. El gironí s'ha queixat a les seves xarxes socials: «És normal que em robin el paquet a la cara perquè el transportista no vol escoltar català?, com ho denuncio?, directament als Mossos?».