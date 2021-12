El PSC de Palafrugell lamenta que el govern del municipi hagi decidit no instal·lar la pista de gel aquestes festes de Nadal. El portaveu socialista, Juli Fernández, considera que la pista ha tingut «un efecte molt positiu com a alternativa d’oci i de dinamització comercial per Palafrugell», i recorda que «va ser de les primeres que es varen instal·lar a la província».

A més, des del grup de l’oposició es considera que no es deixa de fer per una qüestió mediambiental, com va explicar l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, sinó econòmic. En aquesta línia, assegura que s’hauria de mantenir perquè «no s’ha de perseguir únicament un rendiment econòmic, sinó sobretot, un rendiment social i de dinamització econòmica per la ciutat». El PSC creu que «no és la primera vegada que s’utilitza una excusa econòmica per desestimar propostes interessants per la ciutadania» i posa d’exemple la posada en marxa d’un transport públic urbà.