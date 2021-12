Per tal de batejar l’Espai 17100 Jove es va fer un gran acte inaugural a les Escoles Velles el passat divendres 26 de novembre. L’estrena va reunir una vuitantena de persones i va oferir portes obertes a l’espai, alhora que també va comptar amb un concert en directe del grup Why Not.

Un cop finalitzat el procés participatiu juvenil per tal de decidir quin nom havia de tenir l’Espai Jove de la Bisbal d’Empordà, el recompte va mostrar un clar nom guanyador: Espai 17100 Jove. Competia amb un total de 7 propostes més que havia escollit la ciutadania, tot i que a l’hora de votar, només hi podien participar les persones de 12 a 30 anys empadronades a la Bisbal. Ubicat a les Escoles Velles de la Bisbal, l’Espai Jove és un projecte adreçat a joves amb edats compreses entre 12 i 17 anys i té com a objectiu oferir un lloc d’oci i lleure on puguin gaudir del seu temps lliure. Darrerament s’hi ha fet una renovació del mobiliari i el material (una inversió de prop de 4.500 euros), s’hi ha incorporat una dinamitzadora i l’Àrea de Joventut i Igualtat volia fer-hi un nou impuls. Rebatejant-lo amb un nou nom s’ha presentat novament entre el jovent bisbalenc, per tal que se’l facin seu i en facin ús.