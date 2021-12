CaixaBank i la Cambra de Comerç de Palamós han renovat el seu acord de col·laboració per millorar la competitivitat de les empreses a través de l’assessorament i la formació dels emprenedors.

El conveni, signat pel president de la Cambra de Palamos, Pol Fages, i la directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle, inclou cursos de formació per membres de la Cambra, així com jornades i esmorzars de treball per exposar novetats que vagin sorgint en el món empresarial i que aportin uns coneixements que són del tot necessaris per als empresaris i els seus treballadors.

Durant la signatura, el president de la Cambra de Comerç de Palamos, Pol Fages, ha agraït el suport de CaixaBank, que incideix en algunes de les principals línies estratègiques de la corporació com són la formació i la internacionalització. La directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle, ha reiterat el suport de l’entitat financera a la cambra palamosina i a les empreses del territori.

El banc que trien les empreses

CaixaBank es consolida com una entitat de referència per a les empreses. L’entitat financera posa a disposició de les empreses gironines tres centres especialitzats per donar resposta, exclusivament, a les necessitats de les empreses de la comarca. Als centres, ubicats a Girona, Cassà de la Selva i Figueres hi treballen especialistes per a la gestió integral de les empreses, oferint una proposta de valor única i diferenciada.

A més, CaixaBank disposa a Girona d’una oficina Business que ofereix un servei especialitzat i pròxim a les microempreses, empreses que facturen menys de 2 milions d'euros; així com a comerços, autònoms i emprenedors. Situada al carrer de la Creu, 31, compta amb gestors especialitzats que acompanyen els clients en tot el cicle de vida dels seus negocis, oferint orientació i assessorament personalitzat.