L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa la creació dels Horts Socials Ecològics i Saludables, una projecte que té entre els seus objectius donar suport a l'economia familiar i, al mateix temps, oferir una opció d'oci saludable que contribueixi a reprendre el contacte amb la natura i promogui el cultiu ecològic. Ara la regidoria de Salut de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni comença la fases d’informació d’aquest projecte, promovent la participació de la ciutadania. En aquest sentit, el dissabte 11 de desembre s’ha convocat una sessió informativa, que tindrà lloc a les 11 h del matí a la Sala Fontova. Durant aquesta reunió s’informarà la ciutadania dels objectius i les característiques del projecte i també dels requisits per poder optar a un dels horts.

El projecte d’Horts Socials, Ecològics i Saludables s’adreça a les persones empadronades al municipi que tinguin la motivació per conrear un hort, i que no disposin de cap altre terreny agrícola. L’objectiu és que puguin cultivar les seves pròpies hortalisses per a autoconsum, utilitzant tècniques d’agricultura ecològica. Els horts també volen ser un punt de trobada social en què persones de diferents edats i situacions socio-econòmiques puguin compartir aquesta experiència i establir llaços de relació. També podran optar a una de les parcel·les entitats socials inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

En total es posaran a disposició 40 parcel·les de 60 metres quadrats i per optar-hi no cal que els interessats tinguin coneixements o experiència prèvia en agricultura. El termini de preinscripció per sol·licitar una parcel·la serà del 13 de desembre al 14 de gener, i per sol·licitar-ho cal presentar la petició a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Calonge i Sant Antoni, demanant cita prèvia a https://citaprevia.calonge.cat/

Els projecte d’Horts Socials, Ecològics i Saludables vol promoure bones pràctiques d’agricultura ecològica, crear un espai multifuncional amb activitats de caire social, lúdic i educatiu, promoure la conscienciació i educació ambiental, nutricional i els hàbits de vida saludables, i a l’hora implicar les diferents entitats cíviques i socials del municipi.