Un total de 607 persones han participat en la primera volta de votació dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que organitza la regidoria de Participació Ciutadana. Aquest 2021 la participació en aquesta primera volta estava oberta als majors de 16 anys empadronats al municipi i als titulars i cotitulars de segones residències.

La votació ha permès escollir els 7 projectes finalistes que passen a la fase final de votació, que tindrà lloc del 14 de desembre de 2021 al 9 de gener 2022. Serà llavors quan es tornarà a obrir un procés de participació que permetrà triar un d’aquests 7 projectes que serà el que s’executarà l’any vinent. Els participants en la primera volta podien votar fins a 3 propostes amb vot ponderat de 3, 2 i 1 punts. A la votació final es podrà triar 1 dels 7 projectes finalistes.

El projecte més votat en aquesta primera volta ha estat la millora de les instal·lacions del camí de ronda i els accessos a les platges i les caletes (277 vots ponderats), seguit de la creació d’un gran parc per les famílies a Sant Antoni (222 vots ponderats). En tercera posició ha quedat el projecte d’horts urbans comunitaris i ecològics, (200 vots ponderats) seguit de la instal·lació de mobiliari específic per a colònies de gats ferals (182 vots ponderats) i la millora dels parcs infantils (165 vots ponderats). La instal·lació de cadires fixades a terra a l’entrada de l’aigua de les platges per a persones amb mobilitat reduïda (158 vots ponderats) i fer passos de vianants accessibles elevats al nivell de les voreres (153 vots ponderats) completen la llista dels 7 projectes finalistes.

Des de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni la regidora de Participació Ciutadana, Mercè Orduña, valora molt positivament la participació que hi ha hagut fins ara: “estem contents de la resposta de la ciutadania. Des de Participació Ciutadana treballem per implicar molt més els veïns i veïnes del municipi, de manera que poden participar en totes les fases dels pressupostos participatius, a l’hora de proposar els projectes, triar els 7 finalistes i també a la votació final poden escollir la proposta que executarem l’any vinent. També hem de destacar l’increment de l’import que destinarem als pressupostos participatius de l’any 2022, que passen de 100.000 a 125.000€”. Orduña afegeix que “superar els 600 participants en aquesta primera volta és un gran èxit, que demostra que poc a poc estem aconseguint implicar la ciutadania en les decisions municipals, una feina que va donant els seus fruits”.

Els Pressupostos Participatius 2022 van començar amb el període de presentació de propostes, quan es van recollir 116 propostes presentades per la ciutadania. Aquestes propostes, un cop validades per part dels serveis tècnics municipals, es van agrupar en 39 propostes que han passat a la primera volta de votación per triar 7 projectes finalistes. Ara, les 7 propostes escollides per la ciutadania passen a la fase final de votació que determinarà el projecte guanyador dels Pressupostos Participatius 2022, pel qual es destinaran 125.000 euros del pressupost municipal d’inversions, un 25% més respecte a l’any passat.