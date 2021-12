L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha engegat una campanya que, sota el nom d’Aparadora’m, pretén condicionar els aparadors de diversos locals buits del centre comercial de la ciutat. Aquesta campanya s’inicia amb una prova pilot al carrer de la Rutlla amb la que s’actuarà en 6 locals buits d’aquesta via.

La finalitat de la campanya és, per una banda, convidar al passeig i a la compra, afavorint la continuïtat comercial, i d’altra, fer que aquests locals buits siguin més atractius, per afavorir el seu lloguer o compra. En aquest sentit, es posaran a disposició dels establiments comercials de Sant Feliu de Guíxols els aparadors d’aquests locals buits perquè hi puguin promocionar els seus articles durant la campanya de Nadal 2021. A més, es buscarà atraure visitants amb l’ambientació i la decoració nadalenca del carrer.

Aquesta iniciativa s’ha pogut engegar gràcies a la signatura d’un acord entre l’Ajuntament i els propietaris dels locals buits. Els comerços interessats en exposar els seus productes en aquests aparadors condicionats, poden omplir el formulari que trobaran al web de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.