A les comarques gironines hi ha aus amenaçades i els Agents Rurals vetllen perquè la seva reproducció pugui ser un èxit i això suposa que a vegades, s’hagin de fer restriccions o s’hagin de desmuntar elements que hi ha al territori. Com per exemple d’escalada i que porten molta gent a practicar aquest esport en punts de la província.

Aquestes aus són molt sensibles i si se’ls entorpeix pot haver-hi problemes alhora de repoblar l’espècie.

Aquesta setmana, Membres del Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals de Girona han actuat en dos espais de la província per vetllar per la nidificació d’ocells. Com que les vies d’escalada afectaven la zona on es reprodueixen o hi ha colònies, es van desequipar tres vies d’escalada i amb això protegeixen l’espècie.

Dues de les vies d’escalada que es van desmuntar estaven en ple Parc Natural del Massís del Montgrí. En aquest cas els dos elements que permeten els escaladors enfilar-se pel rocam del massís afectaven un niu de duc.

El duc (Bubo bubo) és una espècie protegida, una au rapinyaire imponent i que es troba a la província i és objecte de protecció per part de la Unió Europea i de les normatives espanyoles i catalanes.

En el cas del Baix Empordà, hi ha hagut diversos ducs morts perquè han acabat electrocutats. Ecologistes del Grup Sterna porten anys denunciant aquesta situació i reclamant mesures a les elèctriques per evitar-ho.

Colònia de corbs marins

L’altra via d’escalada que els Agents Rurals van desmuntar és una que hi havia a la comarca del Baix Empordà, ubicada en una zona d’Especial Protecció per a les Aus. En aquest cas, segons el cos que vetlla pel medi ambient, afectava una important colònia de cria de corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis). Un ocell protegit i vulnerable que nidifica en alguns punts de la costa de les comarques gironines, com la del Baix Empordà.