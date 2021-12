El Port Esportiu de Palamós (Baix Empordà) ha instal·lat aquest divendres un sistema de regeneració del medi marí. Ho fa amb una tecnologia capdavantera desenvolupada per l'empresa Ocean Ecostructures i que treballa amb microesculls de substrat natural, que el que fan és mimetitzar la naturalesa de l'entorn i així recuperar els hàbitats marins. El Bio Bosting System (BBS) s'ha instal·lat a Palamós, ja que suposa un entorn idoni perquè és pioner en l'àmbit de la sostenibilitat. Aquest projecte s'ampliarà a altres infraestructures marines com plataformes i aerogeneradors, amb l'objectiu de recuperar la biodiversitat a la regió de la Mediterrània Occidental, convertint les infraestructures marines en agents actius de regeneració.

El desenvolupament i la instal·lació d'aquest sistema de recuperació del medi marí s'emmarca dins del projecte de recerca SEAREG, que té com a objectiu la recuperació de la vida al Mediterrani, escalant tècniques capdavanteres de regeneració marina. Formen part d'aquest consorci, a més del Port Esportiu Marina Palamós i del Port de Barcelona, empreses de diversos sectors que aportaran coneixement per donar suport al projecte com Ecoacsa, Tecnoambiente, Seastainable Ventures o Atrevia. També hi formen part entitats científiques de primer nivell com l'Institut de Ciències del Mar (ICM), l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), l'Aquàrium de Barcelona, Eurecat o el Centre Tecnològic Naval i del Mar (CNT) a Cartagena.

La instal·lació del Port Esportiu Marina Palamós no serà l'única que acollirà la nova tecnologia BBS i el programa de recerca SEAREG. Port de l'Estartit ja ha confirmat la seva incorporació, i en pròximes setmanes s'hi afegiran diversos ports esportius i comercials de Balears, la costa catalana i de la costa de llevant, i s'han iniciat converses amb ports italians. A l'acte hi ha assistit el President del Port Esportiu Marina Palamós, Luís Conde, el seu Conseller Delegat, Germán Castejón, així com el CEO d'Ocean Ecostructures, Ignasi Ferrer i la Cap Científica de la companyia, Anna Lloveras, que han explicat tots els detalls del projecte.