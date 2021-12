L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) ha començat aquesta setmana les tasques de reintegració de 25 tombes que hi havia a l'antiga església paleocristiana. La troballa d'aquestes tombes es va fer el 1962 durant l'obertura d'un camí en una nova urbanització al municipi. Això va fer que comencessin les excavacions i es descobrís el terç oriental de l'edifici. El terç occidental va ser destruït durant la construcció del camí. Malgrat tot, es va poder localitzar un temple cristià i la necròpolis. El 2007 un equip d'arqueòlegs de la Universitat de Girona va excavar de nou el sector interior de l'edifici i va trobar noves estructures que han ajudat a interpretar-lo millor.

EL 2019 es va redactar un pla executiu de rehabilitació de l'antiga església, que consistia en un recull d'actuacions que s'havien fet en aquest jaciment i a la necròpolis que hi havia al voltant. A més, també es presentava una proposta de consolidació d'aquest temple per garantir la conservació i aturar l'actual degradació. Aquest any s'ha començat a aplicar el pla executiu i els treballs es concentren en la rehabilitació de la necròpolis, amb les 25 tombes que s'hi han trobat. El projecte valora les tombes excavades i tenen un cost de 19.500 euros (4.500 d'ells són gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya). Es preveu que les obres durin entre dues i tres setmanes.