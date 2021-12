Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 53 i 41 anys veïns d'Ullà (Baix Empordà) per robar la cartilla bancària d'una persona sense llar i quedar-se els diners de la pensió que cobra. Des del mes de juny, els dos arrestats van aprofitar-se de la vulnerabilitat de la víctima per quedar-se la cartilla i anaven retirant efectiu. Finalment, el sense llar va decidir tancar el compte i va ser aleshores quan van començar els insults i les amenaces per part dels dos homes perquè els donés una nova cartilla i seguir aconseguint diners. Fins i tot l'escridassaven i l'empenyien perquè ho fes. A partir de la denúncia que es va interposar, els Mossos van obrir una investigació que va concloure el passat 1 de desembre amb la detenció dels dos sospitosos.

Els arrestats, amb múltiples antecedents, seran citats a declarar davant del jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.