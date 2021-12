Els Mossos d'Esquadra investiguen un home que va matar un gos d'un tret d'escopeta a Palau-sator.

L'home és veí de Gualta, té 58 anys i se l'investiga presumptament per danys i un delicte de maltractament animal.

Els fets van produir-se el dimecres en un camp de pomeres, a tocar d'un restaurant contra qui ha sorgit una campanya en contra a les xarxes socials en les últimes hores.

Els Mossos de la Bisbal van rebre l'alerta a través del 112 d'un testimoni cap a un quart de tres de la tarda, que alertava que acabava de veure que un home havia clavat un tret d'escopeta a un cadell de gos que estava a dins d'una finca de pomeres. L'animal hauria entrat al camp de pomeres perquè s'hauria escapat d'una finca pròxima i hauria anat darrere d'una bici.

Posteriorment, quan la policia va arribar a lloc van comprovar que hi havia restes de sang a l'aparcament d'un restaurant - sidreria de Palau-sator però que no hi havia el cos.

Cadàver amagat

Els agents el van buscar i van localitzar el cadàver en una bossa a dins d'un contenidor. L'animal, que es deia Llamp tenia 9 mesos i era un gos de Tura, un Border Collie.

El presumpte agressor va explicar a la policia que l'havia intentat fer fora dels camps de pomeres i que d'inici havia fet un tret a l'aire i en veure que no marxava i que el volia atacar, el va disparar en defensa pròpia. Els agents van comprovar que tot i el relat, l'home no presentava cap lesió, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra.

La policia arran del cas va demanar l'escopeta a l'agressor, li va comissar, i també la guia i la llicència. El cas encara es manté obert i d'entrada se l'investiga presumptament per danys i un delicte de maltractament animal.

Aquest es en Llamp, assessinat per el propietari de la sidreria Mooma.

Als que diuen que l'assassi no te res a veure amb la sidreria, els hi deixo una foto perque vegin si es o no propietari. pic.twitter.com/VRsxxWalgj — Rafa Padilla Pascual (@PascuPadilla) 4 de diciembre de 2021

Contra el restaurant

Aquest cas polèmic s'ha difós sobretot a través de les xarxes socials, a Twitter i a Instagram i ha acabat en contra de la sidreria Mooma.

Els seus propietaris han fet un comunicat al seu perfil d'Instagram lamentant els fets i on diuen no tenir res a veure amb el succés. Perquè diuen que la persona que va matar el gos és "l'encarregat de la gestió de les plantacions de pomeres" i també diuen que, si bé tenen relació familiar amb el propietari de la finca aquest, està "desvinculat de la gestió del restaurant, la qual gestiono conjuntament amb un equip de professionals". A banda, també difonen un comunicat dels amos del gos on diuen que va ser un "accident fortuït" i "totalment injustificable".