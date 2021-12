Una cantada itinerant de nadales i el concert de Yes the Music van precedir dissabte l’encesa dels llums de Nadal a La Bisbal d’Empordà.

El tret de sortides a les festes de Nadal va acompanyada de la il·luminació. L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, la Federació del Comerç i el grup Yes The Music van organitzar l’acte per tal de donar el tret de sortida a la campanya comercial. A les cinc de la tarda es van oferir nadales itinerants pel centre amenitzades pels Grallers de l’Aula Tradí de Salt. Tot seguit el concert de Yes the Music a la plaça major, l’encesa oficial i una xocolatada per tothom.