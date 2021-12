La temporada de Nadal és sinònim de moltes coses característiques: torrons, neules, cava, el pessebre, l’arbre de Nadal, els pastorets... La llista és molt llarga i sens dubte inclou les quines de Nadal. En alguns casos amb suculents lots de queviures i embotits i begudes que acaben de configurar els menús rics en carbohidrats i sucres d’aquesta temporada, o d’altres, com és el cas de Bescanó, tan multitudinàries que omplen pavellons sencers. Després d’un any marcat per la pandèmia, ahir Palafrugell va treure la pols a les boles i les butlletes per celebrar la primera Quina postpandèmia. Ho va fer al Centre Fraternal, un casino cultural i ateneu que data de finals del 1.800, i hi van assistir més de 250 persones. El responsable de la quina, Xavier Carreras, va reconèixer que ser els primers els va posar «en el punt de mira» però va assegurar que volien fer-ho perquè «genera alegria i fa Nadal». La sala gran del Centre Fraternal de Palafrugell es va omplir de gent que va participar en una activitat que feia dos anys que no podien fer: una Quina.

A fora del recinte una llarga cua de gent esperava per entrar, molts d’ells amb un cartró que havien comprat per internet. De fet, aquesta va ser una de les novetats per tal d’evitar grans aglomeracions a la taquilla. L’altra, sense cap dubte, va ser la supressió del servei de bar. «Ho hem fet per evitar que la gent es tregui la mascareta i així no correm riscos», va explicar el responsable de la Quina, Xavier Carreras. Precisament, com que no hi havia servei de bar, no va ser necessari que les prop de 250 persones que hi van assistir mostressin el seu passaport covid, ja que l’acte quedava dins dels que es consideren esdeveniments culturals. «És veritat que ens estalvia haver de controlar això», va valorar Carreras.

Somriures i neguit

Tot plegat entre somriures i alegria, però també «incertesa». Des de l’organització reconeixien que «no les tenen totes», ja que si segueixen creixent els contagis les restriccions podrien afectar la resta de Quines programades fins passat Reis. «Esperem que no hi hagi res i es puguin fer amb normalitat», va assenyalar Carreras, que va valorar que se senten «en el punt de mira» per haver estat els primers.

Pel que fa als veïns, la reacció va ser «molt positiva. La Lina i la Marta son dues de les que no es van voler perdre una de les tradicions d’aquestes dates. Ambdues van relatar que estan «molt contentes» de poder-la recuperar. La casualitat va fer que la Marta fos la guanyadora de l’última Quina que es va fer el 2019. «Ja estic contenta en poder venir en aquesta i si sóc la primera en guanyar, doncs molt millor», va valorar.

Però la que es va emportat el primer gran premi de la Quina de Palafrugell va ser la Joana que també va fer una línia. Va manifestar que, tot i que mai li toca res, va estar «molt contenta» de poder tornar a les Quines. «Per mi són un regal», va remarcar. La d’aquest diumenge ha estat la primera de les catorze quines que es faran al Fraternal de Palafrugell. Les dues últimes, el dia de Reis.

Un espai emblemàtic

El teatre del Centre Fraternal és un espai emblemàtic de la vila de Palafrugell, que ha acollit actuacions i activitat cultural durant generacions. Va ser construït a finals del segle XIX principis del XX, aproximadament quan la Societat Centre Fraternal, que va ser fundada l’any 1887 va comprar l’edifici que encara ara ocupa, l’any 1898, i del qual en segueix conservant la propietat íntegra. El mateix espai acollirà quines aquest dilluns i dimecres, així com en les dates assenyalades de Nadal (25 i 26 de desembre) i de Reis (6 de gener). Els interessats en participar en les properes quines poden comprar l’entrada a través del portal web (entradium.com/events/quina-nadalenca-fraternal-palafrugell) així co llegir les normatives per accedir al recinte i participar.