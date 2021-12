L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni està impulsant la creació dels «Horts Socials Ecològics i Saludables», un projecte que vol destinar terrenys públics al conreu de particulars. En total, es posaran a disposició de la ciutadania 40 parcel·les de 60 metres quadrats cadascuna.

La iniciativa s’adreça a persones empadronades al municipi que tinguin la motivació per conrear un hort, i que no disposin de cap altre terreny agrícola. S’espera que aquests individus puguin cultivar les seves pròpies hortalisses per a autoconsum, utilitzant tècniques d’agricultura ecològica. Per optar-hi, no caldrà que els interessats tinguin coneixements o experiència prèvia en agricultura.

A banda dels veïns i veïnes de Calonge, també podran optar a una de les parcel·les entitats socials inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

Els horts volen ser un punt de trobada social en què persones de diferents edats i situacions socio-econòmiques puguin compartir aquesta experiència i establir llaços de relació. En paral·lel, es vol donar suport a l’economia familiar i, al mateix temps, oferir una opció d’oci que contribueixi a reprendre el contacte amb la natura i promogui el cultiu ecològic. A més, la iniciativa vol conscienciar i educar en termes ambientals, nutricionals i d’hàbits de vida saludables.

La regidoria de Salut de l’ajuntament ha convocat aquest dissabte, dia 11 de desembre, una sessió informativa -que tindrà lloc a les 11 h del matí a la Sala Fontova- per donar a conèixer el projecte. Durant aquesta reunió s’informarà la ciutadania de les característiques dels horts que es volen començar i també dels requisits per poder optar a portar-ne un. El termini de preinscripció per sol·licitar una parcel·la serà del 13 de desembre al 14 de gener.